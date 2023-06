Anunciado pelo Real Madrid nesta quarta, Bellingham recebe recado de Vini Jr

Agora é oficial: o Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (14) a contratação de Jude Bellingham, que estava no Borussia Dortmund, por seis temporadas, até 2029. Nome mais badalado do mercado de transferências, o jovem de 19 anos recebeu as boas-vindas de Vini Jr, destaque do clube e que está com a seleção brasileira na Espanha.

"Bem-vindo à melhor equipe do mundo", postou o brasileiro no Twitter.



No anúncio da nova contratação, o Real Madrid citou a música "Hey Jude", dos Beatles, para oficializar Bellingham. O inglês, que custou 103 milhões de euros (R$ 543 milhões), será apresentado na quinta-feira (15), no CT do clube.







Também nesta quarta, o Real Madrid apresentou o uniforme para a próxima temporada. Novo camisa 7, Vini Jr foi um dos 'modelos' da campanha. Lucas Vázquez, Toni Kroos, Federico Valverde, Ferland Mendy, Éder Militão e Courtois foram os outros.



A nova camisa tem detalhes em azul marinho e dourado, assim como a saudação “¡Hala Madrid!” na nuca.