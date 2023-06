Mbappé defende Messi: 'Não teve o respeito que merecia'

Centro das atenções no mundo do futebol com a possibilidade de deixar o PSG, Mbappé voltou a falar sobre a sua situação atual, mas foi além. Ele também admitiu que o elenco do clube tem carências que atrapalharam a temporada e saiu em defesa de Messi.

O francês não poupou elogios e se mostrou indignado pela forma como o ex-companheiro, que em entrevista recente disse que não foi feliz em dois anos de PSG, foi tratado na França.



"Estamos falando de potencialmente o melhor jogador da história do futebol. Nunca é uma boa notícia quando alguém como Messi se vai. Não entendo muito bem porque tantas pessoas ficaram aliviadas com a saída dele. Não teve o respeito que merecia na França. É uma pena", disse Mbappé em entrevista ao jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'.



Sobre a última temporada do PSG, o atacante fez um balanço principalmente dos problemas de montagem no elenco. Em sua renovação no ano passado, ele fez algumas exigências, segundo a imprensa francesa, de contratações. E algumas delas não foram cumpridas.



"Sabíamos que havia carências que cedo ou tarde você paga. É preciso aprender com os erros de cada temporada, para não repeti-los toda vez. Individualmente me mantenho em alto nível. Quero continuar progredindo para estar sempre no topo" avaliou.



Mbappé também voltou a afirmar que permanecerá no PSG na próxima temporada, a última de seu contrato. Como não renovará, o clube pensa em negociá-lo agora para não perdê-lo de graça em junho de 2024.



"Não pedi nem para ser vendido, nem para ir para o Real Madrid. Apenas confirmei que não quero ativar o ano adicional no contrato. Nunca falamos em renovar, mas estou feliz em ficar na próxima temporada", disse.