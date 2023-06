Veja datas e horários das partidas do Flamengo nas quartas do Brasileirão Feminino

A CBF detalhou a tabela das quartas de final da Série A1 do Brasileirão Feminino. Único clube carioca no torneio e classificado em quinto lugar, o Flamengo enfrentará o Santos, terceiro, nos próximos dois domingos.

O Flamengo inicia a disputa por uma vaga na semifinal como mandante no dia 18 de junho, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O duelo terá transmissão da TV Globo. A segunda partida no dia 25 de junho, na Vila Belmiro, em Santos.

Outros seis clubes também conheceram os dias e horários em que entrarão em campo. O Internacional enfrenta a Ferroviária, no sábado (17), às 11h, no estádio Centenário, no Sul. A volta será no dia 25, às 17h30, na Fonte Luminosa.

O clássico entre São Paulo e Palmeiras será no domingo (18), às 16h, no estádio Bruno José Daniel. A segunda partida entre as duas equipes paulistas será uma semana depois (25), às 10h30, no Allianz Parque.

Por último, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nos dias 19 e 26 de junho. A ida será às 20h, no Ipatingão, e a volta, às 18h30, no Parque São Jorge.