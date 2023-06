Carro de atacante do Bahia se choca com cavalo em rodovia

Everaldo, do Bahia, passou por um grande susto nesta quarta-feira (14). Durante a madrugada, o atacante fazia o caminho do aeroporto ao CT, na rodovia BA-535, quando seu carro se chocou com um cavalo na pista. Apesar de ter destruído a frente do veículo, ele não teve ferimentos e participou das atividades do time.

Após o acidente, Everaldo foi submetido a exames médicos e foi liberado. De acordo com o Bahia, ele voltava de viagem após dois dias de folga e optou por ir direto ao CT para descansar.



Contratado neste ano e titular, o atacante é o artilheiro do time na temporada, com 11 gols marcados em 33 jogos em 2023.



