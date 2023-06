Após título do Denver Nuggets, NBA iguala feito alcançado nos anos 70

A NBA igualou um feito alcançado pela última vez somente na década de 1970. Com o título do Denver Nuggets sobre o Miami Heat por 4 a 1, a liga norte-americana teve o quinto campeão diferente nas últimas cinco temporadas, algo que aconteceu nos anos 1950 e 1970. Na última vez, seis equipes diferentes conquistaram o título. A franquia do Colorado foi a segunda campeã inédita neste período.

Nas últimas cinco temporadas, a NBA teve como campeões o Toronto Raptors (2019), o Los Angeles Lakers (2020), o Milwaukee Bucks (2021), o Golden State Warriors (2022) e o Denver Nuggets (2023). Entre 1975 e 1980, a liga teve como campeões o Golden State Warriors (1975), o Boston Celtics (1976), o Portland Trail Blazers (1977), o Washington Bullets (1978), o Seattle Supersonics (1979) e o Los Angeles Lakers (1980).

Já entre 1954 e 1958, a liga também registrou cinco vendedores diferentes: Minneapolis Lakers (1954), Syracuse Nationals (1955), Philadelphia Warriors (1956), Boston Celtics (1957) e St. Louis Hawks (1958). Assim como em todas as ocasiões, o rodízio de campeões acontece após um longo período de dinastia entre um seleto grupo de duas a quatro franquias (duas em cada conferência).

Desde os anos 80, a NBA teve momentos de dinastia de duas ou três franquias. Nos anos 80, Lakers, Celtics e Pistons foram os protagonistas. Já nos anos 90, o Chicago Bulls de Michael Jordan conquistou seis títulos. Na virada do século, o Lakers voltou a ser protagonista da liga com três títulos seguidos e encerraria a década com mais dois em três finais. O San Antonio Spurs ganhou outros três títulos.

O último domínio de duas franquias antes do rodízio atual de campeões foi entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, que decidiram quatro finais seguidas entre 2015 e 2018. O Warriors ainda foi à final em 2019, sendo derrotado pelo Raptors, e voltaria ao topo da liga em 2022 após vencer o Celtics. Antes da dinastia do Cavaliers, o Miami Heat disputou quatro finais seguidas, sob o comando de LeBron James.

A NBA não teve dinastias somente após o anos 80. Entre 1959 e 1966, o Boston Celtics conquistou oito títulos consecutivos e voltaria ao topo em 1968 e 1969. Já entre 1949 e 1954, o Lakers, na época sediado em Minneapolis, conquistou cinco de seis títulos possíveis. Celtics e Lakers são os maiores campeões da liga com 17 títulos cada.