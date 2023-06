Ayrton Lucas, do Flamengo, atua como titular em treino da seleção brasileira

Espanha - A seleção brasileira realizou nesta quarta-feira (14), em Barcelona, o primeiro treino com todos os 23 convocados para os amistosos contra Guiné e Senegal. Durante a atividade, a principal novidade foi a presença de Ayrton Lucas, do Flamengo, entre os titulares.



A base da equipe titular foi a mesma utilizada por Ramon Menezes no treino da última terça (13). A única mudança foi a entrada de Ayrton na vaga de Alex Telles.



O time titular do Brasil no treino desta quarta tinha Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Richarlison.



Já os reservas contavam com Weverton, Vanderson, Ibañez, Robert Renan e Alex Telles; André, Bruno Guimarães e Raphael Veiga; Malcom, Rony e Pedro.



Antes de bater o martelo sobre o time titular, Ramon ainda terá mais dois treinos. A Seleção entra em campo no sábado (17), às 16h30 (de Brasília), contra Guiné, no Estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol. Na terça, será a vez de enfrentar Senegal, às 16h ( de Brasília), no José Alvalade, estádio do Sporting, em Lisboa.