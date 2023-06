Arsenal está próximo de fazer maior contratação da história do clube

O Arsenal está perto de contratar um dos destaques da temporada no futebol inglês. Trata-se do meio-campista Declan Rice, de 24 anos, que defende as cores do West Ham. Rice pode chegar por cerca de 100 milhões de libras (o equivalente a R$ 613 milhões), incluindo valores de bônus no contrato. A informação é do jornal inglês 'The Guardian'.



O Arsenal precisa correr contra o tempo para fechar a negociação, já que não houve proposta oficializada e há diversos clubes que desejam o futebol de Rice. Os rivais nacionais Chelsea, Newcastle e Manchester United miram a contratação do capitão dos Hammers, além do Bayern de Munique. Caso os Gunners se adiantem na briga, o jogador se transformaria na contratação mais cara da história do clube, posto hoje ocupado pelo atacante Nicolas Pépé, que custou 72 milhões de libras.

Declan Rice foi campeão da Conference League pelo West Ham em 2022/23 Daniel Leal / AFP Revelado pelo próprio West Ham, Declan Rice tem se destacado cada vez mais dentro da equipe. Foi peça fundamental no esquema de David Moyes na última temporada, coroada com o título da Conference League, findando um jejum de mais de duas décadas do clube londrino sem um troféu, já que o último havia sido a Copa Intertoto de 1999.Com a camisa dos Hammers, são 245 jogos, 15 gols e 13 assistências em seis anos no profissional. O bom desempenho levou o meia à titularidade na seleção da Inglaterra, onde participou da última Copa do Mundo e já acumula 41 jogos e três gols.