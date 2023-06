CBF avalia esperar mais tempo por Carlo Ancelotti, do Real Madrid

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode esperar mais tempo do que o planejado para acertar com Carlo Ancelotti. O técnico italiano tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024 e planeja cumprir o vínculo. Maior campeão da Liga dos Campeões, o treinador é a prioridade da entidade do futebol brasileiro. A informação é do jornalista André Rizek, do Grupo Globo.

O presidente Ednaldo Rodrigues viajou para a Espanha, onde o Brasil enfrentará Guiné, no próximo sábado (17), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona. O mandatário tenta convencer o treinador italiano a aceitar a oferta da CBF para comandar a Seleção a partir das próximas semanas, mas ele parece irredutível em cumprir o contrato com o Real Madrid.

Recentemente, Carlo Ancelotti confirmou o desejo de treinar a seleção brasileira e animou os dirigentes da CBF. Caso decida esperar pelo treinador italiano até junho de 2024, o Brasil ficará sem técnico em seis rodadas das Eliminatórias e em duas janelas de data Fifa. A ideia, caso não haja acerto no momento, é ter o técnico à disposição a partir da Copa América de 2024, nos Estados Unidos.

Calendário da seleção brasileira (até junho de 2024):

2023

4 - 12 de setembro - Eliminatórias

9 a 17 de outubro - Eliminatórias

13 a 21 de novembro - Eliminatórias

2024

18 a 26 de março - Amistosos

3 a 11 de junho - Amistosos

14 de junho a 14 de julho - Copa América