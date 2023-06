Técnico da Argentina comenta transferência de Messi ao Inter Miami, dos Estados Unidos

A ida de Messi para o Inter Miami, dos Estados Unidos, foi um dos temas da entrevista coletiva de Lionel Scaloni, nesta quarta-feira, 14. Nesse sentido, o treinador da seleção argentina mostrou que gostou da transferência do craque para o clube da Major League Soccer (MLS) e explicou seu ponto de vista.

"Estou feliz por ele ter decidido ir jogar por um clube e uma cidade que vai tratá-lo muito bem. Vai ficar bem e feliz jogando futebol, que é o que todos queremos. Independentemente da liga ou do país, o importante é que (ele) se sinta bem e aí terá as condições para que possa se divertir, é disso que se trata, ganhou e merece", afirmou Scaloni.

O técnico também foi perguntado sobre a recente declaração de Messi, que disse não acreditar que estará na próxima Copa do Mundo . Scaloni aprovou o posicionamento do atacante, lembrou que o Mundial de 2026 ainda está longe e ressaltou que essa decisão será tomada com o tempo.

"Parece-me muito prudente, de um tipo que não vende fumaça e não mente. A realidade é que ele vai ver e, dependendo de como ele se encontrar, nós vamos decidir e é lógico. A Copa do Mundo está tão longe que pensar além dela não faz sentido. Como ele é muito prudente, ele diz isso e me parece muito lógico. Com o passar do tempo veremos se ele está se sentindo bem e se tem vontade, que é o importante. Ele vai saber jogar futebol hoje e daqui a dez anos, isso é evidente", disse o treinador.

Em tempo: a Argentina enfrentará a Austrália em jogo amistoso no Estádio dos Trabalhadores, em Pequim, na China, nesta quinta-feira, às 9h (de Brasília).