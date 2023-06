Presidente da França afirma que fará pressão para Mbappé permanecer no PSG

Rio - O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quarta-feira (14) que participará da discussão da possível saída de Kyllian Mbappé do PSG. O mandatário do Estado francês garantiu que se esforçará para manter o craque no seu país.

"Não tenho nenhum furo, mas tentarei fazer pressão", afirmou Macron.

O presidente da França sempre afirmou a importância de Mbappé, o maior astro da seleção do país, jogar no futebol local. Há um ano atrás, quando o jogador estava próximo do fim de seu contrato com o PSG e dado como reforço certo do Real Madrid, Macron se manifestou publicamente, pedindo para o ponta de 24 anos permanecer no clube do Parque dos Príncipes.

O craque francês tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2024, com opção de renovar por mais uma temporada. Entretanto, ele manifestou o desejo de não exercer essa extensão. Por isso, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. Para evitar ficar de mãos vazias, o PSG deve ceder e negociá-lo na próxima janela de transferências. O Real Madrid é o principal interessado no astro.