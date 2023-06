Richarlison revela conversa com Ancelotti e sonho de jogar no Real Madrid

Rio - Maior campeão espanhol e da Liga dos Campeões, o Real Madrid tem atraído a atenção dos principais jogadores jovens do mundo. O gigante europeu anunciou nesta quarta-feira (14) a contratação do meia inglês Jude Bellingham, de 19 anos, que se juntará a Vini Jr, Rodrygo e cia. Em entrevista coletiva nesta quarta, o atacante Richarlison, do Tottenham, não escondeu o sonho de vestir a camisa merengue.

"Todo jogador quer vestir a camisa do Real Madrid. É o maior clube do mundo. Mas tenho contrato com o Tottenham e tenho que mostrar porque me compraram por um valor alto. Essa temporada foi abaixo por causa das lesões e tenho que mostrar serviço ainda", disse.

Richarlison foi contratado pelo Tottenham em julho do ano passado, pelo valor de R$ 315 milhões. O jogador está na Inglaterra desde 2017, quando foi vendido pelo Fluminense para o Watford. Antes de desembarcar em Londres, ainda teve uma passagem pelo Everton, onde foi treinado por Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid e alvo da seleção brasileira. O atacante revelou que mantém conversas com o italiano.

"É um sonho de qualquer jogador vestir a camisa do Real Madrid. (Carlo) Ancelotti me treinou no Everton e nós conversamos bastante. Há alguns dias liguei para ele e estava junto do (Éder) Militão e Vini Jr. É só amizade mesmo. Fizemos uma amizade muito grande no Everton", concluiu.

Na temporada 2022/23, Richarlison sofreu com lesões e apresentou queda de desempenho, marcando três gols e quatro assistências em 35 jogos disputados. Na Copa do Mundo de 2022, foi o artilheiro do Brasil com três gols, além de uma assistência, em quatro partidas. Ele ainda teve eleito o gol mais bonito do torneio. O jogador foi convocado para os amistosos contra Guiné e Senegal, nos dias 17 e 20.