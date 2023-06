Confira datas e horários dos duelos entre Fluminense e Botafogo, pela semifinal do Brasileirão Feminino A2

Rio - A CBF detalhou, nesta quarta-feira (14), a tabela da semifinal da Série A2 do Brasileirão Feminino. Um dos duelos será entre Fluminense e Botafogo. O Tricolor avançou para a fase ao vencer o JC Futebol Clube nas quartas, enquanto o Glorioso bateu o 3B Sport.

Fluminense e Botafogo iniciam a disputa por uma vaga na final no dia 18 de junho, às 16h (de Brasília). A primeira partida terá mando do Tricolor nas Laranjeiras. Depois, as duas equipes se encontram novamente no dia 25, às 15h (de Brasília), com o Glorioso mandante, no Nilton Santos.

O vencedor dessa partida irá encarar o América Mineiro ou o Bragantino na final. O Coelho e o Massa Bruta também se enfrentam pela semifinal. O jogo de ida será no dia 18 de junho, às 16h (de Brasília), no Estádio das Alterosas, e a volta no dia 26, às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva.