Nikola Jokic é homenageado no maior prédio da Sérvia após título da NBA

O "Belgrade Tower", prédio mais alto da Sérvia, prestou linda homenagem ao pivô Nikola Jokic, campeão da NBA pelo Denver Nuggets. Telões acoplados à estrutura do edifício reproduziram imagens do astro da franquia, que foi um dos destaques da temporada 2022/2023.

O Denver conquistou seu primeiro título da história na última segunda-feira (12), ao bater o Miami Heat pelo placar de 94 a 89, na Ball Arena, e fechar a série final em 4 a 1.

Jokic foi o nome do quinto jogo, com 28 pontos anotados, 16 rebotes e quatro assistências em aproximadamente 42 minutos de quadra, e também foi eleito o melhor jogador de toda a decisão - na temporada regular, o sérvio foi desbancado por Joel Embiid no prêmio de MVP.