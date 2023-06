Bayern e Manchester United disputam a contratação de defensor do Napoli

Kim Min-jae em ação pelo Napoli AFP Dois gigantes ingleses estão com o zagueiro coreano Kim Min-jae, do Napoli, em suas miras. O Bayern de Munique e o Manchester United manifestaram o desejo de contar com o defensor de 26 anos para a próxima temporada. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.O desejo do clube inglês em Kim Min-jae é claro desde a última temporada. Entretanto, os Red Devils ainda não tem nenhum acordo com o zagueiro, e outras equipes continuam na corrida pela sua contratação. O Bayern de Munique é um desses times. Os bávaros olham para o coreano como uma opção para a defesa do clube. O defensor de 26 anos tem uma multa rescisória avaliada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 314,6 na cotação atual).

Kim Min-jae foi um dos principais jogadores da defesa do Napoli na campanha que trouxe o primeiro título italiano para o clube após 33 anos e que levou a equipe às quartas de finais da Liga dos Campeões. Contratado pelos "Azzurri" no começo da temporada junto ao Fenerbahçe, o coreano entrou em campo em 45 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências.

Seu bom desempenho fez com que ele fosse convocado pela seleção da Coreia do Sul para a disputa da Copa do Mundo do ano passado, no Catar. Ele entrou em campo nas três partidas da fase de grupos, incluindo no jogo contra o Brasil, pela última rodada da fase de grupos da competição.