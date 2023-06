Jogador de futsal brasileiro do Al Nassr ganha autógrafo de Cristiano Ronaldo e tatua assinatura

Bruno Souza, jogador de futsal do Al Nassr, da Arábia Saudita, pediu um autógrafo de Cristiano Ronaldo e tatuou a assinatura do português. Nascido em Uberlândia, em Minas Gerais, o brasileiro é fã do craque português e realizou o grande sonho ao conhecer o ídolo desde os tempos de Real Madrid.

O encontro aconteceu no estacionamento do Centro de Treinamento do clube saudita, onde o time de futsal disputa os jogos da Liga Nacional. Em entrevista ao "ge", Bruno escancarou emoção com o momento.

"A gente manda os jogos no mesmo lugar que ele treina, então nos esbarramos lá frequentemente. Me emocione e disse a ele que ele me fez amar o futebol. E ele retribuiu com um abraço", disse o jogador brasileiro.

"Eu já tinha em mente que se um dia na vida eu visse ele eu ia pedir para ele assinar minha pele e eu iria tatuar, só que eu achei que nunca iria ver ele. Graças a Deus deu tudo certo. Ele ainda não viu pessoalmente a tatuagem, mas mandei para amigos do clube e para o diretor do Al Nassr que é brasileiro, e ele disse que ia mostrar para ele", destacou.

Bruno Souza publicou a foto com Cristiano Ronaldo e comentou sobre a importância do craque em sua carreira. Ele revelou que imaginava ser impossível encontrar o grande ídolo.

"Quem me conhece sabe o quanto esse cara é importante pra mim, o quanto eu amo ele… e até um mês e meio atrás eu só sabia pensar que eu nunca ia conseguir chegar perto do meu maior ídolo, que era uma coisa impossível de acontecer, que eu não era o único que tinha esse sonho, que eu era só mais um no meio de muitos."