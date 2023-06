Manchester United desiste da contratação do atacante Harry Kane, do Tottenham

De olho na próxima janela de transferências para reforçar o elenco, a diretoria do Manchester United, após encontrar dificuldades nas negociações com o Tottenham, desistiu da contratação do atacante Harry Kane, astro dos Spurs e titular da seleção inglesa. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Kane está no último ano de contrato com o clube de Londres, mas Daniel Levy, atual presidente, não quer se desfazer do jogador por qualquer valor - mesmo que o período para assinatura de pré-contrato seja apenas mais seis meses, o que faria o Tottenham perder o maior ativo do elenco sem ganhar nada.

Nas tratativas com o Manchester United, o Tottenham pediu, no mínimo, 100 milhões de euros (cerca de R$525 milhões na cotação atual) e isso inviabilizou próximos passos dos Red Devils.

A expectativa é de que o Real Madrid apareça forte na briga pelo centroavante após perder Benzema para o Al Ittihad, da Arábia Saudita.