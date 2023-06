Rodrygo comenta possibilidade da CBF esperar pelo técnico Carlo Ancelotti na Seleção: 'O que for melhor vai ser decidido'

Durante a entrevista coletiva desta quarta-feira, 14, Rodrygo foi questionado sobre a possibilidade da CBF de esperar por Carlo Ancelotti até 2024. Nesse sentido, o atacante admitiu não ter uma resposta para a pergunta, mas destacou que quer um treinador na Seleção o mais rápido possível. Além disso, ele mostrou confiança de que a melhor decisão será tomada.

"É uma pergunta difícil, não sei o que falaria agora, no momento. Claro, a gente quer ter o treinador fixo o mais rápido possível, mas acho que a gente tem que se adaptar com as adversidades, com o que tem no momento. Nosso treinador é o Ramon (Menezes), e temos que respeitá-lo. Se vier outro treinador, tiver que esperar, vamos ter que nos adaptar. Acredito que o presidente fará a reunião com todo mundo. É aguentar, vamos ver e o que for melhor vai ser decidido", disse Rodrygo.





O primeiro compromisso do Brasil nesta data Fifa será contra Guiné, às 16h30 (de Brasília) de sábado, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona. Durante o primeiro tempo da partida, os jogadores usarão um uniforme todo preto. Esta é uma das ações organizadas pelo CBF com o objetivo de combater o racismo.

"É uma campanha muito legal que a CBF está fazendo, até o nosso uniforme será todo preto. Acho que é uma manifestação muito importante não só pelo caso do Vini, mas por todos os casos. Sabemos que muitas pessoas passam por isso, mas às vezes não têm voz, não chega para todo mundo. Nesse caso do Vini, estava dentro do campo, foi um dia muito triste, também já senti isso na pele. Como eu falei, é uma manifestação muito importante. Espero que o mundo inteiro dê continuidade", disse o atacante.

ANCELOTTI NA SELEÇÃO OU NO REAL MADRID?

"Nos dois, se for possível, mas creio que é difícil. Essa temporada ainda mais, porque tem contrato com o Real Madrid e vai seguir com a gente, mas a outra temporada é outra história. Não sei. Confiamos no presidente da CBF, vamos ver o que ele vai decidir".

POSIÇÃO

"Tem hora que eu nem sei qual é a minha posição (risos), mas, como você falou, joguei bastante na ponta direita. É a minha posição principal, não é onde eu mais gosto de jogar, mas é onde mais me colocam. Então, aqui na Seleção, agora, estou na ponta direita, já fiz muitas vezes esse papel. Então, vou fazer bem. Sempre falo que onde estiver mais espaço é onde gosto de jogar, gosto de procurar os espaços dentro do jogo. Cada partida é uma proposta, é diferente, é sempre nesses lugares que tiver espaço que gosto de jogar".

O QUE ANCELOTTI AGREGARIA À SELEÇÃO?

"É o treinador que ganhou tudo no futebol, em todas as ligas. Acredito que ele traz para gente essa mentalidade vencedora que ele tem, sabe muito bem trabalhar o vestiário. Estou convivendo com ele há três temporadas, acho que ele poderia agregar muito isso aqui na nossa Seleção. Mas fico com a mentalidade vencedora: onde chega, ele ganha. A Seleção tem sempre que ganhar, a gente precisa estar rodeada de pessoas assim".

MBAPPÉ NO REAL MADRID?

"É um fenômeno, é um dos melhores jogadores do mundo. Sabemos que precisamos de um jogador nesta posição, ainda mais agora com a saída do Karim (Benzema). Então, ficaria muito feliz com a chegada do Mbappé, mas ele tem contrato, está em Paris. Temos que respeitar isso".