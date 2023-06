Clube inglês está próximo da contratação de estrela da Inter de Milão

Barella em ação pela Inter de Milão Reprodução/ Inter de Milão

A janela de transferências europeias abriu nesta quarta-feira (14) e mais rumores de jogadores mudando de clubes estão sendo vinculados. Segundo o jornal inglês "The Telegraph", Nicoló Barella, da Inter de Milão, está próximo de ser o novo contratado do Newcastle.De acordo com a imprensa europeia, o clube inglês estaria disposto a desembolsar 50 milhões de euros (cerca de R$ 307 milhões) pela contratação do meio-campista italiano. O investimento do Newcastle não pararia em Barella, sabendo que os "Magpies" também buscam James Maddison, o camisa 10 do Leicester City, recém-rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Inglês.