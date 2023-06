Primeira mulher a se tornar secretária geral da Fifa deixará cargo no fim do ano

Primeira mulher e primeira não europeia a ocupar o cargo de secretária geral da Fifa, a senegalesa Fatma Samoura anunciou nesta quarta-feira (14) que deixará a função no fim deste ano. No cargo desde 2016, Fatma comunicará a decisão na próxima semana.

Fatma Samoura, de 60 anos, foi nomeada pelo presidente Gianni Infantino como secretária geral em maio de 2016. Antes, a senegalesa trabalhou em cargos nas Nações Unidas. Ela decidiu tornar pública a decisão antecipadamente para encerrar as especulações.

"Trabalhar na Fifa foi a melhor decisão da minha vida e tenho muito orgulho de ter liderado uma equipe tão diversa (...) A Fifa hoje é uma organização mais bem governada, mais aberta, mais confiável e mais transparente. Deixarei a Fifa com sentimento de orgulho e dever cumprido", disse.

O último desafio de Fatma Samoura como secretária geral da Fifa será a Copa do Mundo feminina, que será realizada entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia. A senegalesa deixará o cargo com o legado de fortalecimento e crescimento do futebol feminino no mundo.