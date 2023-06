Na prorrogação, Croácia vence a Holanda e avança à final da Liga das Nações

A Croácia é a primeira seleção classificada para a decisão da Liga das Nações. Na noite desta quarta-feira, 14, a equipe comandada por Zlatko Dalic venceu a Holanda por 4 a 2 no Stadion Feijenoord, em Roterdã, pela semifinal da competição. Malen e Lang marcaram pelo lado da Laranja Mecânica, mas Kramaric, Pasalic, Petkovic e Modric garantiram a classificação dos croatas.

OS GOLS

A Holanda saiu na frente e abriu o placar no Stadion Feijenoord aos 34 minutos do primeiro tempo. Após uma boa troca de passes pelo lado esquerdo, Aké enfiou ótima bola para Wieffer, que invadiu a área e encontrou Mallen. Livre de marcação, o atacante dominou e bateu cruzado para balançar as redes da seleção adversária.

A reação da Croácia veio no segundo tempo. Aos oito minutos, Gakpo perdeu a bola e logo em seguida derrubou Modric, que havia recuperado a posse e invadido a área. Kramaric foi para cobrança e empatou.

Aos 27 minutos, a virada veio. Ivanusec encarou a marcação holandesa dentro da área e cruzou na medida para Pasalic finalizar de primeira e colocar a Croácia em vantagem.



Atrás no placar, a Holanda se lançou ao ataque em busca do gol e conseguiu o empate aos 51 minutos da etapa complementar. Após dois cruzamentos seguidos na área, Lang ficou com a sobra e bateu colocado para deixar tudo igual em Roterdã.

Apesar do duro golpe, a Croácia mostrou resiliência e garantiu a classificação na prorrogação. Aos oito minutos, Petkovic recebeu da intermediária, avançou e bateu forte no cantinho, sem chances de defesa para Bijlow.

Melhor durante o segundo tempo da prorrogação, a Croácia selou a vitória aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Malacia derrubou Petkovic na área, e o árbitro sinalizou o pênalti. Modric foi para a cobrança e marcou o quarto dos croatas.

AGENDA

A outra semifinal será entre Itália e Espanha. As duas seleções medirão forças nesta quinta-feira, a partir das 15h45 (de Brasília), no FC Twente Stadium, em Enschede, na Holanda.



A disputa do terceiro lugar acontecerá no domingo, às 10h (de Brasília), no FC Twente Stadium. Já a final será no mesmo dia, mas às 15h45 (também de Brasília), e no Stadium Feijenoord.