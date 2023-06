Bahia avança nas conversas por lateral com passagens por Fluminense e Vasco

Gilberto comemorando gol pelo Benfica Carlos Costa / AFP Ex-jogador do Fluminense, Vasco e Botafogo, o lateral-direito Gilberto, do Benfica, está próximo de acertar o seu retorno ao Brasil. Segundo informações do "UOL", o atleta de 30 anos teria dado "sim" a uma oferta do Bahia, que agora corre para conseguir um acordo com o clube português.Inicialmente interessado em uma contratação por empréstimo, o Bahia mudou seu foco e, agora, busca a contratação de Gilberto em definitivo. Ainda não se tem informações de qual seria o valor desembolsado pelo Tricolor de Aço.

Atualmente no Benfica, Gilberto foi revelado pelo Botafogo, em 2011. Pelo Alvinegro, o lateral-direito teve um bom desempenho, sendo vendido posteriormente para a Fiorentina, da Itália. Na sua primeira passagem pelo futebol europeu, entretanto, não conseguiu render, sendo emprestado diversas vezes pelo clube de Florença.

Um desses empréstimos foi para o Vasco, em 2017. Lá, Gilberto passou por altos e baixos, sendo bastante elogiado pelo seu poderio ofensivo, mas criticado pelo seu posicionamento defensivo. Após o fim do empréstimo, no ano seguinte, o lateral foi emprestado para o Fluminense, onde teve seu melhor desempenho no futebol brasileiro.

Emprestado no clube por dois anos, Gilberto teve seu passe comprado em definitivo em 2019 pelo Tricolor, onde também viveu altos e baixos, mas deixou um saldo positivo. Ao todo, ele disputou 101 partidas pelo Fluminense, marcou 11 gols e deu oito assistências.

Seu bom desempenho fez com que o lateral chamasse a intenção de Jorge Jesus, recém contratado pelo Benfica em 2020 após sair do Flamengo. O treinador pediu a contratação de Gilberto e o brasileiro chegou ao clube português pela bagatela de 3 milhões de euros (cerca de R$18,7 na cotação da época).

Nas "Águias", Gilberto iniciou bem, porém perdeu muito espaço após a saída de Jorge Jesus no cargo da equipe. Sob o comando do alemão Roger Schmidt, o lateral iniciou a maioria das partidas no banco de reservas. Em 2022/23, ele disputou 35 jogos, sendo 17 como titular, marcou quatro gols e deu uma assistência.