Real Madrid avança em processo de renovação com contratação de Bellingham

O Real Madrid deu mais um passo importante para o futuro. Após dominar o futebol europeu por quase uma década com o meio-campo formado com Casemiro, Toni Kroos e Luka Modric, o clube espanhol completou o trio de substitutos após anunciar o inglês Jude Bellingham, de 19 anos, nesta quarta-feira (14). O jovem, que foi destaque dos ingleses na Copa do Mundo de 2022, chega com status de estrela.

Apesar do sucesso com o tricampeonato da Liga dos Campeões entre 2016 e 2018, além do título em 2014, o Real Madrid sempre olhou para o futuro buscando uma renovação. Nomes como Aurélien Tchouaméni (23), Federico Valverde (24) e Eduardo Camavinga (20) foram contratados para o futuro, como os substitutos de Casemiro, Kroos e Modric. Os últimos dois permanecem, mas caminham para o último ano.

Jude Bellingham foi contratado por 103 milhões de euros (R$ 543 milhões). Apesar de ser o mais novo dos meias com apenas 19 anos, já é um dos melhores jogadores jovens do mundo e chega mais preparado para comandar o time ao lado de Vini Jr e Rodrygo. A próxima missão do Real Madrid é acertar a contratação de um substituto de Karim Benzema. Harry Kane e Kylian Mbappé são especulados.

O presidente Florentino Pérez ainda busca mais uma contratação de impacto. Responsável pela contratação de craques como Ronaldo Fenômeno, David Beckham, Kaká e Cristiano Ronaldo, o mandatário sonha com Kylian Mbappé, que deve ser negociado pelo Paris Saint-Germain na próxima janela. O craque francês rejeitou a última proposta, mas indica arrependimento.

A renovação do Real Madrid não aconteceu de forma gradual somente no meio e ataque. Na defesa, Iker Casillas deu lugar para Keylor Navas e, posteriormente, a Thibaut Cortois. Na defesa, Sergio Ramos, Pepe e Raphael Varane deram vaga para Éder Militão e David Alaba. Na lateral esquerda, Marcelo foi substituído por Ferland Mendy. Já na direita, Dani Carvajal permanece, mas Fran García foi contratado para substituí-lo.

Jude Bellingham foi a terceira contratação anunciada pelo Real Madrid para a próxima temporada. O lateral Fran García, de 23 anos, foi recomprado após desenvolver no Rayo Vallecano. O mesmo caso se aplica ao atacante Brahim Díaz, também de 23 anos, que desenvolveu no Milan. Já para o futuro, os merengues já compraram Endrick, do Palmeiras, e aguardam o jogador completar 18 anos.

Mesmo sem ter terminado o processo de renovação, o Real Madrid já colhe frutos. Em 2021/22, foi campeão da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. Na última temporada, passou por dificuldades, mas foi vice-campeão espanhol e semifinalista da Liga dos Campeões, sendo eliminado pelo campeão Manchester City. Sem o aporte financeiro dos árabes, sauditas e cataris, o Real aposta em projeto e desenvolvimento para seguir dominando o futebol.