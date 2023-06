Lei Geral do Esporte é sancionada por Lula

Nesta quarta-feira, 14, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, com vetos, a Lei Geral do Esporte. A sanção deve ser publicada no Diário Oficial da União já nesta quinta.

"Sancionei hoje, com a ministra Ana Moser e a senadora Leila do Volêi, a Lei Geral do Esporte. Um passo importante para reunirmos políticas e construirmos as bases para o desenvolvimento e incentivo do esporte em nosso país", escreveu o presidente, nas redes sociais.

Segundo a nova lei, quem cometer homofobia, racismo, sexismo e xenofobia ficará sujeito a pagar uma multa que varia de R$ 500 mil a R$ 2 milhões. As punições também valem para os clubes.

E OS VETOS?

O governo ainda não divulgou a versão final da lei, mas, em conversa com os jornalistas, a ministra do Esporte, Ana Moser, revelou que Lula vetou o trecho que tratava da cláusula compensatória dos contratos dos atletas.

Vale lembrar que a questão levou os jogadores de futebol, que defendiam o veto, a protestarem. Tal trecho restringia o pagamento de indenização aos atletas demitidos antes do término dos contratos.

O presidente, de acordo com Ana Moser, também vetou a criação da Autoridade Nacional para Prevenção e Combate a Violência e à Discriminação no Esporte.