Valencia faz acusação contra Rodrygo após declarações sobre Caso Vini Jr

O Valencia CF emitiu uma nota oficial, na manhã desta quinta-feira (15), acusando o atacante brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, de mentir sobre o ocorrido com seu companheiro Vinícius Jr, em jogo entre as duas equipes pelo Campeonato Espanhol. Vini havia sido alvo de cânticos e injúrias raciais antes e durante o duelo.



Ao sair em defesa de seu compatriota, Rodrygo afirmou que ouviu toda a torcida do Valencia proferir gritos de "macaco" em direção ao camisa 20. O técnico Carlo Ancelotti também afirmou ter ouvido todo o estádio Mestalla ofender Vini Jr, mas posteriormente veio a se retratar, afirmando que se equivocou ao generalizar os gritos a todos os aficionados presentes no local e que foram poucos os autores do crime.

"O Valencia CF lamenta e desmente de forma contundente as afirmações falsas do jogador Rodrygo Goes, nas quais afirma que todo o nosso estádio e torcedores proferiram cânticos racistas. Tais manifestações são graves mentiras que contribuem a estigmatizar de forma injusta uma torcida exemplar como a do Valencia. Pedimos a Rodrygo que também retifique suas falsidades. O Valencia se reserva a tomar as medidas cabíveis e pertinentes para defender sua honra. Aos futebolistas, também se deve exigir rigor e responsabilidade na hora de fazer declarações e por isso, pedimos o máximo respeito por nossa torcida e que ela não seja atacada com informações falsas e mentiras", afirmou o clube em sua declaração.



Em jogo ocorrido no dia 21 de maio, aos 27 minutos da segunda etapa, torcedores do Valencia iniciaram gritos racistas contra o atacante. O jogo foi paralisado por cerca de nove minutos e retornou após conversas do árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea com Vini e com Carlo Ancelotti, treinador merengue. No fim do jogo, ainda houve tempo para o brasileiro ser expulso após discussão com Hugo Duro. O valenciano aplicou um mata-leão em Vinícius, que ao sair da chave, acertou o rosto do adversário. O VAR, porém, apenas induziu Bengoechea à expulsão do camisa 20 do Real, que deixou o campo de jogo respondendo às provocações e aos gritos da torcida com um sinal de "segunda divisão".