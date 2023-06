Fórmula 1: Pietro Fittipaldi pilotará carro da Haas em Silverstone

Piloto reserva da Haas, Pietro Fittipaldi voltará à pista com um carro de Fórmula 1 no circuito de Silverstone, na Inglaterra. O brasileiro, neto do bicampeão Emerson Fittipaldi, participará dos testes de pneus em julho.



"Estou muito feliz por estar de volta guiando o carro da Haas. Será empolgante porque nunca pilotei um Fórmula 1 em Silverstone e acho que essa é uma das pistas mais clássicas do esporte", celebrou Pietro.

A atividade acontecerá na semana seguinte ao GP da Inglaterra, nos dias 11 e 12, e a Haas participará com sua lista completa de pilotos experimentando os pneus protótipos para a próxima temporada.



Os titulares Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen estarão na pista nas sessões da manhã e da tarde do dia 11, enquanto Pietro Fittipaldi assumirá a responsabilidade nos dois treinos do dia 12.



"Não há muitos pilotos reservas com a experiência do Pietro, portanto, seu feedback sobre o VF-23 será de grande valia para nós", afirmou Guenther Steiner, diretor da equipe da Haas.