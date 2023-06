Ayrton Lucas treina entre os titulares novamente e deve ser novidade na Seleção

Rio - Ayrton Lucas deve ser uma das novidades na seleção brasileira para o amistoso contra Guiné, neste sábado (17), às 16h30 (de Brasília), no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona. Nesta quinta-feira (15), o lateral do Flamengo treinou novamente entre os titulares.



Além de Ayrton Lucas, o meia Joelinton também deve ser uma das apostas de Ramon Menezes. O jogador do Newcastle, assim como o lateral, pode fazer sua estreia na Seleção.



No penúltimo treino antes de enfrentar Guiné, Ramon repetiu o time titular da atividade da última quarta (14), com Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

Após enfrentar Guiné, a Seleção enfrentará Senegal, na próxima terça (20) às 16h ( de Brasília), no José Alvalade, estádio do Sporting, em Lisboa.