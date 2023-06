Mbappé afirma que permanecerá no PSG na próxima temporada: 'Minha única opção'

Rio - O assunto da possível saída de Kyllian Mbappé do PSG continua sendo assunto na mídia europeia. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (15), durante sua concentração com a seleção da França para o amistoso contra o Gibraltar, o atacante reafirmou que permanecerá no clube do Parque dos Príncipes na próxima temporada no seu último ano de contrato.

"Já respondi a essa pergunta. Meu objetivo é permanecer no PSG na próxima temporada. É minha única opção no momento. Estou pronto para voltar na reapresentação", garantiu Mbappé.

A rádio "RMC Sport" informou quem Mbappé irá cumprir seu último ano de contrato no PSG e que ele gostaria de fazer um documentário sobre essa sua última temporada no clube. Ele tinha a possibilidade de estender seu vínculo por mais um ano. Porém, decidiu não exercer essa opção.

A equipe francesa, em contrapartida, deseja vender o jogador nesta janela de transferências para não perder o jogador de graça ao final de seu vínculo. O Real Madrid é um dos clubes que apareceram como possíveis interessados.