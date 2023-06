'Se não tivéssemos sido campeões do mundo, já não estaria na seleção', revela Messi

O título da Copa do Mundo do Catar garantiu a continuidade de Messi na seleção argentina. Em entrevista ao programa "La llave a la Eternidad", da TV Pública, da Argentina, o atacante admitiu que, se não fosse a conquista, ele já não estaria mais com a Albiceleste.

"Não quero chorar, mas sofri muito. Passei momentos muito difíceis. Sempre tive vontade de conseguir algo com a seleção. Tinha na cabeça que ia conseguir. Não pode ser que eu tenha ganho tudo a nível de clubes e que se não o fizesse com a seleção, me faltava alguma coisa", disse Messi.

"Disfrutei muito da Copa do Mundo, como nunca tinha acontecido comigo antes. Sabia que poderia ser a minha última. Para ser sincero, se não tivéssemos sido campeões do mundo, já não estaria na seleção. Hoje sendo campeão do mundo, não posso deixar a seleção, e tenho que aproveitar tudo isso", completou.





Outro tema da conversa foi a transferência do jogador para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Messi ficou livre no mercado após não renovar com o Paris Saint-Germain. Ele também havia despertado o interesse do Barcelona, que não conseguiu se acertar nas questões financeiras, e do Al Hilal, da Arábia Saudita.

"Embora a princípio a ideia era outra, estamos felizes com a decisão que tomamos, preparados. Com vontade de enfrentar o novo desafio, a nova mudança. Foi um passo importante, mas ao mesmo tempo consciente do que significava", afirmou o atacante.