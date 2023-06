PSG estaria disposto a ceder ídolo do clube por Bernardo Silva

Verratti pode deixar o PSG Foto: AFP

Com um valor de mercado estimado em 80 milhões de euros (R$ 420 milhões), Bernardo Silva não será facilmente liberado pelo City. Peça fundamental no esquema de Pep Guardiola em 2022-23, o meia marcou sete gols e anotou oito assistências na temporada, ajudando na conquista da Tríplice Coroa (Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League). Desde 2017 no clube, o jogador ainda tem contrato por mais dois anos, mas a rádio britânica "talkSPORT" chegou a informar antes da decisão europeia que Bernardo disse a amigos e familiares que deseja um novo desafio em sua carreira. O jornal francês "L'Équipe" afirmou, nesta quinta-feira (15), que o PSG pode estar planejando uma troca por um destaque do futebol europeu em 2022-23. O português Bernardo Silva, do Manchester City, é um antigo desejo da diretoria parisiense, que planeja investir pesado para ter o meio-campista. Em troca, para deixar a negociação menos custosa, o Paris considera oferecer o italiano Marco Verratti aos Citizens.Com um valor de mercado estimado em 80 milhões de euros (R$ 420 milhões), Bernardo Silva não será facilmente liberado pelo City. Peça fundamental no esquema de Pep Guardiola em 2022-23, o meia marcou sete gols e anotou oito assistências na temporada, ajudando na conquista da Tríplice Coroa (Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League). Desde 2017 no clube, o jogador ainda tem contrato por mais dois anos, mas a rádio britânica "talkSPORT" chegou a informar antes da decisão europeia que Bernardo disse a amigos e familiares que deseja um novo desafio em sua carreira.

A primeira investida do PSG, de 70 milhões de euros, terminou em recusa do Manchester. Por isso, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, não descarta oferecer Verratti pelo futebol do português. O italiano, que tinha status de indispensável, viu seu prestígio com os torcedores derreter após algumas falhas importantes na temporada. No início de maio, ultras do Paris Saint-Germain foram até a sede do clube para protestar contra a permanência do volante.



Luís Campos, diretor de futebol do PSG, vê em Bernardo Silva o substituto perfeito para a lacuna deixada por Lionel Messi, que rumou para o Inter Miami, dos EUA. O mandatário já havia apostado no atleta quando ocupava o cargo no Monaco e investiu 15,75 milhões de euros em 2015 pelo seu futebol. Além da saída de Messi, outro que tem boas possibilidades de deixar a França é Mbappé, que encerra seu contrato em 2024 e precisaria ser vendido, já que o clube não quer perder a oportunidade de lucrar com sua saída.