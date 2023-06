Justiça determina sigilo em processo referente à dívidas de IPTU de Ronaldo Fenômeno

A Justiça do Rio de Janeiro determinou sigilo no processo referente às dívidas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, acatando a solicitação do acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro.

O pentacampeão com a Seleção, em 2002, entrou com petição após repercussão na imprensa sobre o parcelamento do valor devido. As informações são do "UOL".

A defesa de Ronaldo se motivou pelo pedido devido à preocupação com a imagem do ex-jogador e a insatisfação com a divulgação dos endereços dos imóveis - o segundo ponto, inclusive, foi abordado pela juíza Mirella Vizzini, em maio, como base para o sigilo do processo.

Ronaldo Fenômeno havia feito um acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro para parcelar as dívidas, que somam um total de R$132 mil, em 84 vezes. O valor corresponde a cerca de R$90 mil devidos em um imóvel e R$42 mil em outro.