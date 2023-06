Ederson conta bastidores de título do City e entrega companheiro: 'Foi beber e não deu certo'

Rio - Destaque na conquista do título da Liga dos Campeões, Ederson revelou os bastidores da festa do Manchester City. O goleiro, de 29 anos, admitiu que "99%" dos jogadores beberam durante a comemoração, apontou o meia Jack Grealish como o destaque e entregou o zagueiro Rúben Dias, que vomitou após abrir exceção no consumo de álcool.

"Foi uma temporada desgastante e incrível. Só o (Manchester) United tinha conseguido (a tríplice coroa). É claro que temos que aproveitar e colocar nossa emoção para fora. Foram meses de trabalho intenso. Acho que 99% do grupo bebeu e desfrutou. Muitos jogadores pararam só na segunda. Tem que aproveitar os bons momentos", disse o goleiro.

"O 1% que falta é o Nathan Aké. Têm outros que não bebem, mas foram abrir exceção, como o Ruben Dias, mas não deu certo. Bebeu dois shots e botou tudo para fora (risos). Por coincidência, foi tudo na bolsa da mãe do Jack Grealish", completou o brasileiro.

O grande destaque das comemorações foi Jack Grealish. O meia, de 27 anos, foi contratado pelo Manchester City em 2022, pelo valor de 100 milhões de euros (R$ 724 milhões na época). Após uma temporada de adaptação, o meia se destacou em 2022/23, sendo um dos protagonistas na final da Liga dos Campeões. Ederson apontou o companheiro como o destaque também fora de campo.

"O Jack (Grealish) teve uma evolução muito grande. É difícil um jogador sair de uma equipe em que tinha protagonismo e chegar no Manchester City sendo mais um, tendo que se adaptar ao processo e filosofia do treinador. Na folga ele aproveita e nada mais justo do que isso. Nos meus dias de folga, gosto de tomar uma taça de vinho com os amigos. Mas o Jack foi uma figura à parte nessas celebrações", concluiu.

Com Ederson, o Brasil encara Guiné, no próximo sábado (17), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, Espanha. Em seguida, a seleção brasileira enfrentará Senegal, dia 20, às 16h, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Ainda sem técnico, a equipe será comandada novamente pelo interino Ramon Menezes.