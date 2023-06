Jogadores da Seleção e presidente da CBF conversam sobre novo técnico: 'Damos ideia'

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, admitiu na Espanha que conversaria com os jogadores da seleção brasileira para ouvir a opinião deles sobre o novo treinador, e a reunião aconteceu na quarta-feira (14). Um dos líderes do grupo, Marquinhos confirmou o encontro, que tratou sobre a possibilidade de esperar Carlo Ancelotti até o fim do contrato com o Real Madrid, em junho de 2024.



Além do zagueiro e capitão, participaram Danilo, Casemiro e Alisson.



"Tivemos uma conversa com ele ontem (quarta), e não cabe a mim dar informações sobre o passo a passo do que a Seleção está fazendo. Ele tem um plano a seguir, nós damos ideias, mas a decisão é dele", afirmou.



Desejo de Ednaldo desde a saída de Tite, após a Copa do Mundo de 2022, em dezembro, Ancelotti confirmou o que já falara em várias declarações nos últimos meses, de que iria cumprir o contrato com o Real Madrid. Diante do impasse, a opção por esperá-lo ganhou força.

Neste caso, os primeiros seis jogos das Eliminatórias para a Copa de 2026 seriam com um interino, possivelmente Ramon Menezes. Há ainda mais dois amistosos programados para o período.



"Não tem uma definição ainda. Ele (Ednaldo Rodrigues) vem trabalhando os últimos detalhes e aí será a decisão dele. É com tranquilidade. Esse é um momento delicado de escolha de treinador. A gente sabe que a única coisa que podemos fazer são argumentos, uma coisa ou outra. Nós, jogadores, não podemos forçar nada. Não cabe a gente a decisão", disse Marquinhos.



O zagueiro do PSG evitou falar qual o treinador os líderes e demais jogadores gostariam que comandasse a seleção brasileira.



"A gente não tem preferência, é até delicado falar um nome. Depois não acontece, ficamos sem credibilidade. Precisamos ser muito cautelosos nessa ordem. Temos nosso treinador interino e não vamos faltar com o respeito. Agora é um momento de preparação, conseguir que o nosso grupo consiga encaixar cada vez mais, e que, se chegar um treinador novo, encontre esse grupo coeso", completou.



Com o interino Ramon Menezes, a seleção brasileira enfrenta Guiné neste sábado (17), às 16h30 (de Brasília) na Espanha. E na terça-feira, encara Senegal, às 16h em Portugal.