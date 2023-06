Cuéllar insiste, e Corinthians vai voltar a negociar com Al-Hilal por ex-volante do Flamengo

Rio - Após ter recuado devido ao pedido alto do Al-Hilal, o Corinthians deverá retomar as negociações com o clube árabe por Gustavo Cuéllar. De acordo com o portal "UOL", os agente do colombiano fizeram o pedido para o clube paulista e deixaram claro o desejo do volante de se transferir para o Timão.

Em relação a questão salarial existe um acordo entre as partes, porém, Cuéllar tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2024. O clube árabe teria pedido cerca de 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 31 milhões) para liberar o volante. O Corinthians só teria condições de pagar a metade.

Gustavo Cuéllar está no Al-Hilal desde 2019, porém, quer voltar ao Brasil. Além do Corinthians, Vasco e Internacional procuraram o jogador. Porém, o colombiano preferiu a oferta do Timão e agora tenta a liberação do clube árabe.

O jogador, de 30 anos, ficou famoso no futebol brasileiro por defender o Flamengo de 2016 a 2019. Ele deixou o Rubro-Negro no meio da temporada em que sob o comando de Jorge Jesus, o Rubro-Negro conquistou o Brasileirão e a Libertadores.