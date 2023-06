Chelsea busca a contratação de destaque de surpresa da última Premier League

Moisés Caicedo em ação pelo Brighton, da Inglaterra Glyn Kirk / AFP Após uma temporada decepcionante, sem nenhuma classificação para torneios europeus, o Chelsea mira em uma reformulação para 2023/24. Com isso, o clube olha no mercado e um nome que atua no próprio futebol inglês chamou a atenção dos "Blues". Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a equipe londrina se interessou na contratação do volante Moisés Caicedo, do Brighton, que surpreendeu o mundo ao se classificar para a Europa League pela primeira vez na sua história.O Chelsea estaria ciente de que Caicedo tem um pacto com o treinador do Brighton, Roberto de Zerbi, de que, caso uma proposta importante chegue a sua mesa, ele sairá do clube. O sonho do meia equatoriano, que atuou no Independiente Del Valle na América do Sul, é jogar em um clube gigante da Europa.

Além do Chelsea, o Arsenal é outro clube que também está de olho em Caicedo. Entretanto, os Gunners priorizam as contratações de outros dois jogadores: Declan Rice, do West Ham, e Kai Havertz, dos próprios Blues. Sabendo disso, a equipe que será comandada por Mauricio Pochettino estão apressando a negociação com o equatoriano para poder fechar logo.

Caicedo foi um dos grandes destaques do Brighton na campanha que levou a equipe pela primeira vez à Europa League. Ele atuou em 43 partidas na temporada, tendo marcado um gol e uma assistência, mas sendo uma verdadeira liderança tática das "Gaivotas".

Para a disputa da próxima competição continental, o clube anunciou a contratação do atacante João Pedro, revelado pelo Fluminense e que atuava no Watford. Ao todo, foi desembolsado 34 milhões de euros (cerca de R$ 188 milhões), com bônus que podem chegar a até R$ 200 milhões.