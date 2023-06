Ronaldo Fenômeno descarta poder de decisão em escolha da CBF, mas aposta em Carlo Ancelotti

Rio - Ídolo da seleção brasileira e atual administrador da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno opinou sobre o próximo comandante do Brasil. O ex-atacante negou que tenha poder de escolha, mas apostou na contratação de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid.

"A minha aposta, pelo que vejo nas notícias, seria realmente o Carlo Ancelotti, em primeiro lugar. Acho que o Abel, do Palmeiras, em segundo lugar. E o Diniz, do Fluminense, em terceiro lugar. Não faço parte da CBF, não tenho esse poder de decisão, mas acho que esses três treinadores, na minha opinião, são os mais propícios para assumir a seleção brasileira", afirmou o ex-jogador em entrevista a um dos patrocinadores do Cruzeiro.

Na imprensa espanhola, as tentativas da CBF de contratar Ancelotti têm sido criticadas. E o nome de Ronaldo Fenômeno tem sido citado como um dos maiores entusiastas da contratação do italiano. O ex-atacante reforçou a importância do Brasil vencer a Copa do Mundo de 2026.

"Acho que a seleção brasileira tem uma série de jogadores incríveis para montar um grande time para a próxima Copa do Mundo. Jogadores que já pegaram experiência nessa última Copa e ainda são jovens. A gente espera muito que o Neymar possa estar motivado para essa Copa, porque se ele estiver motivado, será um jogador importante para a seleção brasileira. Eu acredito muito no potencial que a seleção brasileira tem para acabar com esse jejum, que está muito longo", disse.