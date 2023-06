Napoli anuncia ex-técnico de Cristiano Ronaldo na Arábia como substituto de Spalletti

O Napoli anunciou, nesta quinta-feira (15), seu novo treinador para a próxima temporada após a saída de Luciano Spalletti, que deixou o clube para tirar um "ano sabático". Rudi Garcia, ex-comandante de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, será o técnico da atual campeã italiana em 2023/24.

Rudi García è il nuovo allenatore del Napoli!

Benvenuto Mister pic.twitter.com/aYjOVpGDP9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 15, 2023

"Tenho o prazer de anunciar que, depois de conhecê-lo e estar com ele nos últimos 10 dias, o Sr. Rudi Garcia será o novo treinador do Napoli. Um sincero bem-vindo a ele e muita boa sorte", anunciou Aurelio De Laurentiis, dono do clube italiano, em suas redes sociais.

Rudi Garcia e Juninho Pernambucano são desafetos no mundo do futebol Damien LG / Lyon Rudi Garcia estava desempregado desde abril, quando foi demitido do Al Nassr. Além do clube árabe, ele também comandou a Roma e outros clubes franceses, seu país natal, como o Marseille e o Lyon. No último, inclusive, se envolveu com uma polêmica com Juninho Pernambucano, ídolo da equipe e, naquela época, diretor do clube."Descobri que quando os brasileiros contratados não estavam jogando, ele não ficava feliz. Ele preferia vencer com seus jogadores. Ele investiu muito e isso é uma qualidade, mas certamente prometeu a eles que seriam escalados”, comentou Rudi Garcia na época.

Neste ano, após sair a notícia de que Cristiano Ronaldo seria comandado por Rudi Garcia no Al Nassr, Juninho Pernambucano não poupou palavras ao criticar o treinador francês. O brasileiro afirmou que o técnico foi o maior mau-caráter que conheceu no mundo do futebol.

"Realmente pensei muito em falar sobre esse cidadão, pois só ao falar o nome dele já sentimos uma pequena falta de energia. Mas como o jogador é o Cristiano Ronaldo, que admiro e respeito demais, resolvi responder. A minha experiência com o Rudi Garcia foi péssima. É o maior mau-caráter que conheci em toda a carreira no futebol. Não sabe liderar nada. Lidera pelo medo que impõe nos outros. Só respeita pessoas que têm poder ou de quem ele possa tirar algum proveito na relação", detonou Juninho Pernambucano em entrevista ao portal português "Maisfutebol".