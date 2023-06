Conor McGregor é acusado de estupro durante as finais da NBA

Rio - O lutador Conor McGregor foi acusado de estupro. O ex-campeão do UFC, de 34 anos, teria estuprado uma mulher logo após o quarto jogo das finais da NBA, entre Miami Heat e Denver Nuggets, realizada na arena Kaseya Center, em Miami, na Flórida.

Segundo o canal 'TMZ', o lutador teria recebido ajuda dos seguranças do Miami Heat. A mulher, que estava junto com uma amiga, teria sido forçada a entrar no banheiro em que estava McGregor e não conseguiu sair. O irlandês é acusado de forçar a vítima a fazer sexo oral.

"O segurança se recusou a deixar sair ou permitir que qualquer outra pessoa, incluindo sua amiga, entrasse no banheiro. Eles então afirmaram que McGregor saiu de uma cabine para deficientes naquele banheiro e ‘enfiou a língua na boca da vítima e a beijou agressivamente", diz a notificação extrajudicial.

A vítima de McGregor deixou uma bolsa no banheiro e revelou que não conseguiu recuperar os pertences. O advogado da mulher ressaltou que ela está disposta a fazer um acordo com o lutador, com o Miami Heat e com a NBA para evitar levar a ação para a Justiça.

Conor McGregor esteve presente no quarto jogo das finais da NBA, na Kaseya Center, e também chegou a 'nocautear' o mascote do Miami Heat durante uma brincadeira no intervalo. A pessoa por trás do mascote chegou a apagar e precisou de atendimento médico na arena.