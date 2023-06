Pesquisa aponta torcida do Fluminense entre maiores consumidores de cervejas nos estádios

Rio - A torcida do Fluminense foi apontada entre as principais consumidoras de cervejas nos estádios. De acordo com o "Relatório Convocados", produzido pelo economista César Grafietti, especialista em finanças do futebol, os tricolores ocupam o terceiro lugar entre as torcidas que mais consomem álcool.

A lista é liderada pelo Bahia. O estudo aponta que 82% dos torcedores do Bahia consomem cerveja. Em segundo lugar aparece o Santos, com 81%, seguido por Fluminense e Grêmio, em terceiro lugar, empatados com 76%. O Corinthians, com 72%, completa os cinco primeiros colocados do ranking.

A Vila Belmiro e o Maracanã possuem a cerveja mais cara dos estádios brasileiros, com custo de R$ 12. A Arena do Corinthians aparece junto de outros seis locais com o preço de R$ 10. Já a Arena Fonte Nova, do Bahia, tem um dos preços mais acessíveis, de apenas R$ 6.

Torcidas que consomem mais cerveja no Brasil:

1º - Bahia: 82%

2º - Santos: 81%

3º - Fluminense: 76%

3º - Grêmio: 76%

5º - Corinthians: 72%