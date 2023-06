Lateral ucraniano do Arsenal pede banimento de atletas russos e bielorrussos de alto rendimento

Após voltar para a Ucrânia em meio a guerra , Oleksandr Zinchenko , do Arsenal , pediu a exclusão de atletas russos e bielorrussos de torneios esportivos de alto nível, em entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan.

Quando perguntado sobre a decisão de Wimbledon de aceitar a participação de atletas russos e bielorrussos no torneio de tênis, Zinchenko foi enfático. "Eu não concordo. Sou um dos ucranianos que não gosta de vê-los jogando nos maiores campeonatos de qualquer esporte", disparou o atleta.



O jogador justificou a sua opinião: "Quantas bombas e mísseis foram lançados por Belarus? Eu não sou político, eu não entendo nada sobre, eu nunca vou entender, porque não é minha área, mas isso não é algo político, isso é uma guerra", disse Zinchenko.



Hoje no Arsenal e com uma boa passagem pelo Manchester City, Zinchenko já atuou na Rússia. O lateral saiu da base do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para jogar no time russo Ufa. O atleta foi ao país vizinho em 2016, devido aos confrontos entre os países em Donbass, região de Donetsk.