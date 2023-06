Confira a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil

A CBF divulgou a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil. Nesse sentido, ficou definido que o jogo de ida do Flamengo, único carioca vivo na competição, contra o Athletico acontecerá no dia 5 de julho, uma quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Já a partida da volta será no dia 12, às 21h30, na Arena da Baixada.

JOGOS DE IDA

Terça-feira (4 de julho)



Bahia x Grêmio - 21h, na Arena Fonte Nova



Quarta-feira (5 de julho)



São Paulo x Palmeiras - 19h30, no Morumbi



América Mineiro x Corinthians - 21h30, no Independência



Flamengo x Athletico Paranaense - 21h30, no Maracanã

JOGOS DA VOLTA