Narrador larga na frente em disputa para ficar com vaga de Cléber Machado na Globo

Everaldo Marques Divulgação

Rio - Quase três meses após a demissão de Cléber Machado, a Globo ainda não definiu quem herdará a vaga do narrador na TV aberta. Segundo o jornalista Flávio Ricco, quem está na frente da disputa neste momento é Everaldo Marques.Apesar da vantagem de Evê, o martelo ainda não está batido. Nos últimos meses, a emissora buscou dar oportunidades semelhantes a ele, Gustavo Villani e Renata Silveira antes de definir quem ficará com a vaga.Everaldo Marques chegou ao Grupo Globo em 2020, após passar 15 anos na ESPN. Neste ano, tem feito transmissões dos times paulistas na TV aberto no Brasileirão e na Libertadores.