Seleção fica sem coordenador na Europa após perder Ricardo Gomes por dengue

Espanha - A seleção brasileira teve uma baixa para os amistosos contra Guiné e Senegal na Europa, mas fora de campo. Ricardo Gomes, que seria o coordenador da equipe durante a viagem, acabou não embarcando após contrair dengue. A informação é do “ge”.



No amistoso contra Marrocos, o primeiro após a Copa do Mundo, Ricardo já havia ocupado o cargo de forma interina. A vaga foi ocupado por Juninho Paulista até o Mundial do Catar e a CBF ainda não definiu um substituto. A entidade quer aguardar a contratação de um novo treinador. A efetivação do ex-zagueiro não está descartada.



Sem Ricardo Gomes, a função de coordenador está sendo acumulada pelo gerente de planejamento Hamilton Correia. O presidente Ednaldo Rodrigues também acompanha a Seleção.



O Brasil entra em campo contra Guiné no sábado (17), às 16h30 (de Brasília), no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, em jogo que promete ações contra o racismo sofrido por Vini Jr na Espanha. Depois, na terça (20), a equipe de Ramon encara Senegal, às 16h ( de Brasília), no José Alvalade, estádio do Sporting, em Lisboa.