Atlético-MG encaminha acordo com Felipão, que deve ser o novo técnico do clube

Belo Horizonte - Após a turbulenta saída de Eduardo Coudet, o Atlético-MG decidiu apostar em um belho conhecido para o restante da temporada. Segundo a “Itatiaia”, o clube encaminhou a contratação de Felipão nesta sexta-feira (16).



Felipão tem um acordo verbal com o Galo e faltam apenas alguns detalhes para a oficialização do negócio. O mais provável é que o treinador do penta assine até o fim de 2024, mas um vínculo apenas para o restante desta temporada não está descartado.



Desde o início do ano, Felipão ocupa o cargo de diretor-técnico do Athletico-PR. No ano passado, ele levou o Furacão ao vice-campeonato da Libertadores e terminou o Brasileirão na sexta posição.