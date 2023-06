NBA suspende astro por 25 jogos após exibir arma em rede social

Rio - A NBA anunciou nesta sexta-feira (16) uma suspensão grave para Ja Morant. O armador do Memphis Grizzlies foi punido por 25 jogos, por reincidência, ao exibir pela segunda vez uma arma de fogo nas redes sociais.

O comissário da NBA, Adam Silver, havia informado que divulgaria a punição após as finais da NBA, entre Denver Nuggets e Miami Heat. O dirigente considera a situação "alarmante" e prometeu uma sanção rigorosa para Ja Morant.

"O potencial para que outros jovens copiem as atitudes de Ja (Morant) é alarmante. Dadas as circunstâncias, acreditamos que uma suspensão de 25 jogos seja apropriada e deixa claro que comportamentos inconsequentes e irresponsáveis com armas não vão ser tolerados", disse.

Foi a segunda vez que Ja Morant exibiu uma arma de fogo nas redes sociais. No primeiro episódio, em março, o atleta foi suspenso por oito jogos pelo Memphis Grizzlies. Após repetir o ato em maio, o armador foi afastado de todas as atividades da equipe.

Ja Morant, de 23 anos, é um dos jogadores mais promissores de sua posição. O armador, que disputou o seu quarto ano na liga norte-americana de basquete, anotou médias de 26.2 pontos, 5.9 rebotes e 8.1 assistências na temporada 2022/23.

O armador tem contrato com o Memphis Grizzlies até 2028. Na próxima temporada, Ja Morant receberá US$ 33,5 milhões (cerca de R$ 162 milhões). Em 2022, ele assinou a extensão máxima do contrato de calouro e, ao todo, terá direito a US$ 193 milhões (R$ 933 milhões).