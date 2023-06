Barcelona observa situação de astro do Manchester City

O volante Gündogan não deve permanecer no Manchester City. Com contrato até junho deste ano, o jogador já pode assinar com outro clube, mas ainda pode negociar um novo acordo com os ingleses e permanecer. Porém, o seu nome ainda consta numa lista provisória de dispensas, de acordo com informações do jornal "The Athletic".

O jogador alemão, de 32 anos, interessa o Barcelona. O clube catalão tem intensificado as investidas para contratá-lo e, recentemente, melhorou a sua proposta contratual. Por outro lado, Gündogan tenta chegar a um acordo com o Manchester City. O volante deseja um contrato longo, mas os ingleses oferecem de um a dois anos de renovação.

Gündogan foi contratado pelo Manchester City em 2016. Na temporada 2022/23, viveu uma das melhores fases, com 11 gols e sete assistências em 51 jogos. Ao todo, soma 304 partidas, 60 gols e 40 assistências. O alemão foi cinco vezes campeão do Campeonato Inglês, quatro da Copa da Liga, duas da Supercopa e Copa da Inglaterra, além de uma Liga dos Campeões.