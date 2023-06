Manchester United informa saída de sete jogadores e negociação com De Gea por renovação

O Manchester United anunciou nesta sexta-feira (16) a situação de seus jogadores em final de tempo de contrato. Nessa lista, o clube inglês informou que sete jogadores ficarão livres no mercado ao final de seus vínculos. Além disso, os Red Devils afirmou negociam a renovação do goleiro David De Gea.

O contrato do espanhol se encerra no final da temporada, mas ele teria o desejo de permanecer no Manchester United. Segundo a imprensa inglesa, De Gea estaria disposto a aceitar uma redução salarial para renovar seu contrato com os Red Devils. Além disso, ele estaria ciente de que não seria unanimidade na titularidade do clube.

Os principais nomes da lista de dispensa são dos zagueiros Phil Jones e Axel Tuanzebe. O primeiro é jogador do Manchester United desde 2011, e tem mais de 230 jogos pelo clube. Já o último é cria das categorias de base dos "Red Devils" e sairá do clube após o final de seu contrato depois de ser emprestado ao Stoke City, que disputou a segunda divisão inglesa nessa temporada.

Além dos dois defensores, os jovens Ethan Galbraith, Di'Shon Bernard, Eric Hanbury, Charlie Wellens e Manni Norkett, que faziam parte das categorias de base do Manchester United, também sairão do clube após o final da temporada.

O Manchester United também divulgou a lista do elenco para a próxima temporada. Entre as estrelas, como Casemiro e Marcus Rashford, o nome de Mason Greenwood chama a atenção. O jovem inglês foi acusado de assédio sexual pela ex-namorada e chegou a ser preso em janeiro do ano passado. Recentemente, entretanto, ele teve as acusações retiradas, mas segue sob investigação do clube inglês.