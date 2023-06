Após celebrar lesão de Neymar, campeão mundial com a França critica Mbappé

Campeão mundial com a França em 1998, o ex-atacante Christophe Dugarry detonou a postura recente do atacante Kylian Mbappé com o Paris Saint-Germain. Para o ex-jogador, o comportamento do astro francês é um reflexo das regalias que ele tem recebido nos últimos anos, principalmente após a última renovação com o clube parisiense.

"É muito chato tudo isso. (Mbappé) tem um lado insuportável por querer dar sempre sua opinião. Talvez lhe demos coisas demais. Para alguém que controla tão bem a comunicação, está sendo cada vez pior. Veja como ele se comportou com o Real Madrid e com o PSG. Ele havia dado seu consentimento ao Real Madrid, estava tudo acertado, mas mudou de opinião", disse o ex-jogador.

Mbappé rejeitou a proposta do Real Madrid em 2022 e renovou com o PSG até junho de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada. Recentemente, o craque rejeitou estender o vínculo até 2025 e planeja apenas cumprir o acordo até junho de 2024, deixando o clube em uma situação delicada. A partir de janeiro, ele já poderia assinar pré-contrato com outro clube.

Christophe Dugarry tem colecionado polêmicas com as estrelas do Paris Saint-Germain. Em março, o ex-jogador comemorou a lesão de Neymar, que precisou passar por cirurgia depois de sofrer uma grave torção em partida contra o Olympique de Marselha. Na época, ele afirmou que a saída do brasileiro seria essencial para uma melhora, mas a realidade mostrou o contrário.

Sem Neymar, o PSG teve uma queda de desempenho, foi eliminado na Liga dos Campeões e da Copa da França, além de ter o título do Campeonato Francês ameaçado. Apesar de três meses ausente, o brasileiro ainda foi o terceiro maior goleador com 18 gols, atrás de Mbappé (41) e Messi (21), além do segundo com mais assistências com 17, atrás do argentino com 20.

Com a decisão de Mbappé em sair em 2024, o PSG avalia negociá-lo na próxima janela para não ficar de mãos vazias, já que o craque francês é o maior ativo do time. Os parisienses desejam negociá-lo entre 180 e 200 milhões de euros, algo em torno de R$ 950 e R$ 1 bilhão. O Real Madrid é o principal interessado e pode enviar uma oferta em breve.