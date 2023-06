Bayern se interessa em lateral campeão da Liga dos Campeões com o Manchester City

Kyle Walker é lateral-direito do Manchester City Foto: Oli SCARFF / AFP Na busca por um lateral-direito após o retorno de João Cancelo ao Manchester City, o Bayern de Munique demonstrou o interesse em outro jogador do atual campeão da Liga dos Campeões. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a equipe bávara colocou o inglês Kyle Walker na mira para a próxima janela de transferências.Nenhuma proposta oficial, entretanto, foi feita pelo Bayern de Munique. O lateral-direito tem vínculo com o Manchester City até junho do ano que vem e poderá assinar um pré-contrato com outro clube após janeiro.

Walker chegou ao Manchester City em 2017, após oito temporadas no Tottenham. Desde então, ele se consolidou como titular na posição nos Citizens e se tornou um dos melhores laterais-direitos do mundo. Ao todo, ele disputou 214 partidas com a camisa do clube inglês, marcou seis gols e deu 18 assistências, além de ter conquistado cinco Premier Leagues e uma Liga dos Campeões.

O jogador de 33 anos também participou de duas Copas do Mundo pela seleção da Inglaterra, em 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar.