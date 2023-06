Ronaldo recorda seu primeiro gol em Copas do Mundo: 'Indescritível'

Rio - O ex-jogador e atual dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno relembrou seu primeiro gol em Copas do Mundo. A marca, que completa 25 anos nesta sexta-feira, foi alcançada aos 9 minutos do primeiro tempo da partida contra o Marrocos, no dia 16 de junho de 1998, na edição da França. Em entrevista à "BetFair", ele revelou como se sentiu naquele momento.

"Eu lembro que foi no segundo jogo da fase de grupos. Eu estava meio ansioso para fazer gol em Copa do Mundo, e quando saiu esse gol foi meio que 'saiu a zica'. Eu lembro que era mais um sonho sendo realizado. Eu que vi algumas Copas do Mundo como torcedor e sempre sonhei em estar ali, foi uma das melhores sensações, indescritíveis para minha vida", comentou.

Ronaldo é o segundo maior artilheiro da história dos Mundiais. Ao todo, foram 15 gols em 19 jogos pela seleção brasileira. Apesar ter sido tetracampeão em 1994, ele não entrou em campo na Copa dos Estados Unidos. Depois que marcou contra o Marrocos em 1998, foram mais 14 gols em Mundiais: quatro na Copa da França em 1998, oito no pentacampeonato em 2002, quando foi o artilheiro, e mais três no Mundial da Alemanha em 2006.