WSL: Filipe Toledo supera número 1 do mundo e vence etapa de El Salvador

Rio - Com emoção, Filipe Toledo venceu a etapa de El Salvador da Liga Mundial de Surfe (WSL). O surfista brasileiro conseguiu uma nota 9 na última bateria e venceu o americano Griffin Colapinto, atual número um do mundo, pelo placar de 17,33 a 12,10. Foi a segunda vitória do brasileiro no Mundial desta temporada e novamente sobre o americano - já havia vencido no Havaí.

Filipe Toledo controlou a decisão contra Griffin Colapinto. O brasileiro deixou o americano largar na frente, mas o rival não conseguiu boas notas (4,00 e 4,47). Filipinho virou duas vezes com notas 5,17 e 5,67. Nos 15 minutos finais, Colapinto respondeu com um 7,17 para reassumir a ponta, mas o brasileiro encaixou manobras que renderam notas 9 e 8,33. Nem mesmo uma nota 10 daria a vitória ao americano.

A vitória na etapa de El Salvador colocou Filipe Toledo em segundo lugar na classificação da Liga Mundial de Surfe, superando o compatriota João Chianca. Apesar da derrota, Griffin Colapinto permanece na liderança, mas viu a diferença cair. Atual campeão mundial, Filipinho pode recuperar a primeira colocação na etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, entre 23 de junho e 1º de julho.